Kuvvetli rüzgar ve fırtına uçuracak! Meteoroloji uyardı bakın ne kadar sürecek
TÜRKİYE'de önceki günden beri etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına bugün de devam ediyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de poyraz etkisini sürdürecek. Sonrasında ise güneşli günler bizi bekliyor.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde de kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.
Sağanak yağış
Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar ve fırtına etkili
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.