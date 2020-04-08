Kuvvetli rüzgar ve fırtına uçuracak! Meteoroloji uyardı bakın ne kadar sürecek

Sağanak yağış

Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.