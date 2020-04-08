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Koronavirüs fırsatçılığı! 60 liralık yol parası oldu 800 lira

Şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasıyla birlikte vatandaşların önceden 60 lira verip gittiği yol parası 800 liraya çıkarıldı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasının ardından, vatandaşlar da memleketlerine gitmek için çare arıyor.

Kayseri Şehir Terminali’nde işletmeci Mirza Binboğa; memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlardan fazla para talep edildiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Fiyatlar 55-60 liraydı

Binboğa, şu ifadeleri kulandı: Vatandaşımız otogarlarda aşırı derecede mağdur. Vatandaşlarımıza daha önce D1 araçlarımızla hizmet veriyorduk. Bu araçlar ortalama 40 kişilik araçlardı. 20 kişi yolcu alıyorduk. Ankara buraya 300 kilometredir. Normal günlerde biz 55-60 TL’ye götürürken, 100 TL’ye kadar yolcular mağdur olmadan götürüyorduk.

Bugün garaja gittiğimde taksilerin 700-800 TL’ye 2 yolcu alıp gittiğini öğrendim.

Parası olmayan ne yapacak?

Dolmuşlarla da İstanbul’a 800 ile bin TL arasında vatandaşlarımız araba bulmakta güçlük çekiyor. Ben devlet büyüklerimden rica ediyorum. Türkiye ve dünya olağanüstü bir halde, bütün dünyayı virüs sarmış. Burada vatandaşı mağdur etmeden, bu korsanların eline düşürmeden D1’li araçlarla vatandaş evine, sevdiklerine gitsin. Önümüzdeki hafta cezaevleri boşalıyor. Buradan çıkacak vatandaşlar ne yapacak, parası olmayan vatandaşlar ne yapacak?

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