Lufthansa koronavirüs krizi nedeniyle filosunu küçülttü hisseleri yarı yarıya düştü

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yan kuruluşu Germanwings Hava Yolları’nı koronavirüs salgını nedeniyle kapattı, 2 bin çalışan işsiz kaldı.

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Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs, havacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Almanya merkezli Lufthansa Hava Yolları’nın İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda, yan kuruluş Germanwings şirketinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

2 bin çalışan işsiz kaldı

Söz konusu karar, yeniden yapılanma paketinin bir parçası olarak ilan edildi. Germanwings’in kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kaldı.

Lufthansa filoyu küçültüyor

Koronavirüs krizinden sonra havacılık sektöründe yaşanılan talep düşüşü karşısında grubun 760 uçağından 700 uçağını yere indirerek önlem almasına rağmen krizle baş edebilmek için kapatma kararı alındığı, Lufthansa’nın yan kuruluşları olan diğer hava yolu şirketlerinde de tasarruf için önlemler alınacağı açıklandı.

Hisseleri yarı yarıya düştü

Lufthansa’nın borsadaki hisselerin yılbaşından bu yana yarı yarıya düştüğü belirtilirken, gelir eksikliği ve işletme maliyetleri ile ücretli biletlerin geri ödenmesi nedeniyle Lufthansa’nın acilen likiditeye ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Sendikacılar ve personel temsilcileri Lufthansa’yı korona krizini "kurumsal yeniden yapılandırma" için kullanmakla suçlamıştı. Öte yandan 1996 yılında kurulan Germanwings Hava Yolları, yıllık 1.8 milyar euro ciro elde ediyordu. Ucuz fiyatlarıyla yolcu taşıyan şirketin yıllık 16 milyon yolcu kapasitesi bulunuyordu.