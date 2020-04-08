HABER /  SPOR

Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi

İngiliz ekibi Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan futbolcular yan yana çalışırken, bu hareketleri tepki çekti.

Abone ol

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle futbolcular bireysel antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere'de farklı bir olay yaşandı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir parkta futbolculardan Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle vurgu yapılan konu olan sosyal mesafeye uymayan futbolcuların yan yana antrenman yapması tepki çekti.

Başka bir videoda ise diğer bir Tottenham'lı futbolcu Serge Aurier'in arkadaşıyla yan yana koştuğu görüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs aplikasyonu geliştirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Koronavirüs hastasının yazdığı not doktorları ağlattı! Ömür boyu duacınız olurum
Ekrem İmamoğlu İstanbul'da koronavirüsün en çok yaşandığı üç ilçeyi açıkladı
Son dakika Diyarbakır'da PKK saldırısı 5 sivil şehit oldu
Türkiye'de koronavirüs ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesi Prof. Yamanel açıkladı
Son dakika motorine büyük zam! Araç sahipleri gece yarısına kadar depoyu doldurun
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti yüksek ateş artık belirleyici değil
Kocaeli'de yaşanan kazada 3 kişi öldü yakınları gözyaşlarına boğuldu
Ücretsiz izin maaş desteği kaç para kimler alacak?
Koronavirüs fırsatçılığı! 60 liralık yol parası oldu 800 lira
Adana'da polis dolandırıcıyı 'Maske getireceğiz' diyerek yakaladı
Berat Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler okunuşu
Yorumlar