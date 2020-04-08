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İletişim Başkanlığı'ndan KOVİD-19 konferansı Fahrettin Altun açılış konuşmasını yaptı

İletişim Başkanlığı tarafından 'KOVİD-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği” konulu video-konferansı gerçekleştiriyor. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, şu sıralar konferasın açılış konuşması yaptı. Ardından diğer katılımcılar konuşuyor

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Saat 11.00’da başlayan video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptı. Ardından diğer katılımcı uzmanlar açıklamalar yapıyor.

Konferansı, İletişim Başkanlığı'nın aşağıda verdiği link üzerinden canlı yayında takip edebilirsiniz..

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