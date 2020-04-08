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Ankara ilçeleri koronavirüs vaka sayısı! Haritaya göre en çok corona olan ilçeler

ANKARA şehrinin ilçeler bazındaki koronavirüs vaka sayısını gösteren haritası yayınlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ankara haritasında merkezde vaka sayısı yüksek.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından 7 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'deki vaka sayılarını duyurdu. 3 bin 892 yeni vakanın tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 109'a çıktı. 76 kişinin yaşamını yitirdiği 7 Nisan tarihi itibariyle toplam can kaybı ise 725 oldu. Bugüne kadar koronavirüs kapan 1582 kişi iyileşti, toplam test sayımız da 222 bin 868'e yükseldi. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de test sayısı 30 bine çıkacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez iller bazında koronavirüsün yoğun olduğu ilçeleri gösteren haritaları da paylaştı. 

Ankara'da koronavirüs vaka sayıları merkez ilçelerde yoğunlaştı. Ankara'nın ilçeler bazındaki ayrıntılı haritası şöyle:

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