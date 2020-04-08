Mansur Yavaş'tan maske atağı! İş yapmayan terzileri devreye sokacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maske ihtiyacı için üretime başlama kararı aldığını köşesinde duyurdu.

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HaberTürk gazetesi yazarı Sarıkaya 'Yavaş’tan maske için terzi atağı' başlıklı yazısında, üretimde iş yapamayan terzilerin görev üstleneceğini yazdı.

Muharrem Sarıkaya, Başkan Mansur Yavaş'ın 'Bu aşamada en büyük sıkıntının maskede yaşandığına' işaret ettiğini belirtti.

"Maskeye yetişemiyoruz"

Sarıkaya, 'Maskeye yetişemiyoruz' diyen Yavaş'ın açıklamalarını aktardı: Günde ortalama bir milyon maskeye ihtiyaç var. Bunları hibe etmek isteyenler de mevcut. Ama yine de sıkıntı çekiyoruz. Orada da bazı sorunlar yaşanıyor. Hiç tartışmasına girmeden biz de işleri azalan, dükkanları iş yapmayan terzilerimizi bu işe katacağız.

Hem onlar da kazansın, hepsine maske dikme yöntemini göstereceğiz. Bunun karşılığında ücreti neyse parasını da ödeyeceğiz. Onlar da iş yapamaz durumdan çıkmış, kazanmış olur, vatandaş da maskeye kavuşur.' Tek sorunun hijyen olduğunu da belirtti, bu konuda da terzilere belirli bir yöntem ve sistem denetimi yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

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