HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş'tan maske atağı! İş yapmayan terzileri devreye sokacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maske ihtiyacı için üretime başlama kararı aldığını köşesinde duyurdu.

Abone ol

HaberTürk gazetesi yazarı Sarıkaya 'Yavaş’tan maske için terzi atağı' başlıklı yazısında, üretimde iş yapamayan terzilerin görev üstleneceğini yazdı.

Muharrem Sarıkaya, Başkan Mansur Yavaş'ın 'Bu aşamada en büyük sıkıntının maskede yaşandığına' işaret ettiğini belirtti.

"Maskeye yetişemiyoruz"

Sarıkaya, 'Maskeye yetişemiyoruz' diyen Yavaş'ın açıklamalarını aktardı: Günde ortalama bir milyon maskeye ihtiyaç var. Bunları hibe etmek isteyenler de mevcut. Ama yine de sıkıntı çekiyoruz. Orada da bazı sorunlar yaşanıyor. Hiç tartışmasına girmeden biz de işleri azalan, dükkanları iş yapmayan terzilerimizi bu işe katacağız.

Hem onlar da kazansın, hepsine maske dikme yöntemini göstereceğiz. Bunun karşılığında ücreti neyse parasını da ödeyeceğiz. Onlar da iş yapamaz durumdan çıkmış, kazanmış olur, vatandaş da maskeye kavuşur.' Tek sorunun hijyen olduğunu da belirtti, bu konuda da terzilere belirli bir yöntem ve sistem denetimi yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kuvvetli rüzgar ve fırtına uçuracak! Meteoroloji uyardı bakın ne kadar sürecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'un aklındaki teknik adam Laurent Blanc
Hulusi Akar'dan saldırı açıklaması! Yanlarına kalmayacak hesabını verecekler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti yüksek ateş artık belirleyici değil
Koronavirüs aplikasyonu geliştirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Koronavirüs hastasının yazdığı not doktorları ağlattı! Ömür boyu duacınız olurum
Ekrem İmamoğlu İstanbul'da koronavirüsün en çok yaşandığı üç ilçeyi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
1000 lira yardım almak için başvuru yapmak gerekiyor mu?
İletişim Başkanlığı'ndan KOVİD-19 konferansı Fahrettin Altun açılış konuşmasını yaptı
Ankara ilçeleri koronavirüs vaka sayısı! Haritaya göre en çok corona olan ilçeler
LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul ilçeleri coronavirüs vaka sayısı! Haritaya göre en çok korona olan ilçeler
Süleyman Çakır sözleri Süleyman Çakır ne zaman öldü, kaç yık oldu?
Yorumlar 4 yorum