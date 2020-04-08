Hulusi Akar'dan saldırı açıklaması! Yanlarına kalmayacak hesabını verecekler

DİYARBAKIR 'da PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi ve 5 sivili şehit etti. Olay sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Akar ''Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler'' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.Akar'ın açıklamaları şöyle:

Maalesef sabah saatlerinde, ekmek parası peşindeki işçilerimize el yapımı bombayla saldırıya şahit olduk. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler.Terörle mücadele konusunda eksilme konusu asla söz konusu değil.Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek.Bu terörü bitireceğiz inşallah. Bunda kararlıyız.

Corona virüse karşı alınan tedbirler

İlk günden itibaren Corona ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Alınması gereken tedbirleri görüştük. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temasımızı sürdürüyoruz.Tüm kademelerde birimler oluşturuldu. Anlık çalışmalar yapılıyor. Alınması gereken tedbirler alındı.

En önemli konu virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmemesi. Arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Şuana kadar, birliklerimizde, kara-deniz-hava bir sıkıntımız olmadı.Şuana kadar yapılan çalışmalarda mesafe katedildi. Sağlık Bakanlığına da müteşekkiriz.Bu virüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi.

Maske-dezenfektan üretimi

Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Halkımıza ücretsiz maske dağıtımı için haftada 10 milyon maske yapacağız.