Ali Koç'un aklındaki teknik adam Laurent Blanc

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 yıldır boşta olan Fransız teknik adam Laurent Blanc'ı ikna etmek istiyor.

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Ersun Yanal'la yollarını Fenerbahçe'deki teknik adam belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın halefini halen belirleyemedi. Kulislerde Erol Bulut'un ismi geçse de Başkan Ali Koç, yabancı bir hocayla çalışmak istiyor. Bu konuda yönetim içinde de iki farklı görüş hâkim.

Laurent Blanc ile görüştü

Sözcü'de yer alan habere göre Ali Koç, yerli teknik adamların Fenerbahçe kamuoyunun baskısını kaldıramayacağı görüşünde. Sarı-lacivertlilerin patronu, bu nedenle yakın arkadaşı Laurent Blanc ile görüştü. Blanc, son olarak PSG'yi çalıştırdı ve yaklaşık 4 senedir boşta. Mircea Lucescu ve Christoph Daum isimleri de halen masada. Alternatif isimler de bakılıyor.

Blanc, Fenerbahçe'ye yakın

Fransa'da yayın yapan RMC Sports Radyosu'nda önemli bilgiler paylaşıldı. Maxime Deloffre'nin moderatörlüğünü yaptığı 'Coach' isimli programda Blanc'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü.





En iyi teklif Fenerbahçe'den

Fransız teknik adamın 2020 hazirandan itibaren PSG'den aldığı tazminatın biteceği ifade edilirken, Avrupa'dan en iyi teklifin sarı- lacivertlilerden geldiği kaydedildi. Özellikle Çin'den gelen teklifleri ciddiye almadığı vurgulanan tecrübeli hocanın, Avrupa'da tekrar ses getirmek için Fenerbahçe ile yola çıkmaya sıcak baktığı iddia edildi.





2.16 puan ortalaması yakaladı

İki Fransız takımı PSG ve Bordeaux ile toplam 359 resmi maça çıkan Laurent Blanc, bu karşılaşmaların 236'sında galibiyet sevinci yaşadı. 67 kez sahadan beraberlikle ayrılan Fransız hoca, 56 yenilgi tattı. 54 yaşındaki hocanın iki takımı, 700 kez rakip fileleri havalandırırken, kalelerinde 311 gol gördü. Blanc, iki takımla toplam 2.16 puan ortalaması yakaladı.

4 şampiyonluk yaşadı

Teknik direktörlük kariyerine Bordeaux ile başlayan Laurent Blanc, daha sonra Fransa Milli Takımı ve PSG'yi çalıştırdı. 54 yaşındaki hoca, PSG ile üst üste 3, Bordeaux ile 1 kez Fransa Lig şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli teknik adam, Fransa'yla da 2012 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.