Antalya'da misafirliğe gittiği evde öldü koronavirüs testi pozitif geldi

ANTALYA'da arkadaşını ziyarete giden Hüseyin İncirbelen aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay sonrası savcının talimatı üzerine koronavirüs (kovid-19) testi yapıldı, sonuç pozitif geldi. Ayrıca İncirbelen'e daha öncesinde test yapıldığı ancak negatif çıktığı belirlendi. Koronavirüs hastası İncirbelen'in temas ettiği kişiler de karantinaya alındı.

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Manavgat'ta geçen pazartesi günü öğleden sonra arkadaşı Murat Çağlar'ın evine giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, bir anda fenalaştı. Murat Çağlar tarafından haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Negatif çıkmıştı ölümünden sonraki test pozitif geldi

Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes darlığı şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve şüphe üzerine yapılan testte koronavirüs (Kovid-19) tanısının negatif çıktığının belirlenmesi üzerine cumhuriyet savcısı yeniden test yapılmasına karar verdi. Önceki gün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Hüseyin İncirbelen'in temasta olduğu kişiler aranmaya başlandı.

Temasta bulunduğu kişiler karantinaya alındı

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin İncirbelen'in ağabeyi ile evine ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar hastaneye sevk edildi. Koronavirüs testi yapılan Murat Çağlar ve ağabey hastanede gözlem altına alındı. Yetkililerin, Hüseyin İncirbelen'in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak, evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundukları öğrenildi.

Vefat ettiği daire dezenfekte edildi

Murat Çağlar ve Hüseyin İncirbelen'in ağabeyinin de yapılacak test sonucuna göre evde karantina uygulanacağı veya hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi. Ayrıca Hüseyin İncirbelen'in vefat ettiği daire ve apartmanda da dezenfektan çalışması yapıldığı belirtildi.