HABER /  GÜNCEL

Ramazan’da teravih namazları camilerde mi kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna "Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" diye yanıt verdi.

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle camiler cemaatle ibadete kapatılırken, yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte “Teravih namazları camide kılınacak mı?” sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Konunun en yetkili ismi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu soruya, “Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak." cevabını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan’da teravih namazları camide kılınacak mı?" sorusuna "Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" diye yanıt verdi.

Ramazan’da camiler açık olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Yanıtı "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna cevap veren Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattık. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak."

Evleri mescit haline getirelim

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaat de yapabiliriz" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan talimat verdi 5 ülkeye yardım malzemesi gidiyor
Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' mesajı: Ekonomimizi ayakta tutacağız
New York Times'in şok iddiası ABD'de gerçek ölü sayısı açıklanandan daha fazla
Evde kal egzersizi olay oldu başörtülü fizyoterapi öğrencisi Duygu Akın'dan açıklama
Erdoğan'dan 5 bakanlık ve Diyanet'e atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolarda durdurulamayan yükseliş! 8 Nisan Çarşamba dolar kuru
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray yönetimi maaşlar konusuna el attı
Samsun'daki şahıs koronavirüsten korunmak için 400 yıllık ağacı oydu
Denizli'de 17 yaşında sokağa çıktı 'İsterseniz ceza yazın, dedem sağlam' dedi
11 yaşındaki çocuk Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki 407 lirayı bağışladı
Henry Onyekuru bonservisiyle Anderlecht'in gündeminde
Star yayın akışı bugün 2020 Sefirin Kızı yeni bölüm var mı?
Yorumlar 1 yorum