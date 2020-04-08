Ramazan’da teravih namazları camilerde mi kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna "Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" diye yanıt verdi.

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Koronavirüs nedeniyle camiler cemaatle ibadete kapatılırken, yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte “Teravih namazları camide kılınacak mı?” sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Konunun en yetkili ismi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu soruya, “Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak." cevabını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan’da teravih namazları camide kılınacak mı?" sorusuna "Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" diye yanıt verdi.

Ramazan’da camiler açık olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Yanıtı "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna cevap veren Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattık. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak."

Evleri mescit haline getirelim

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaat de yapabiliriz" dedi.