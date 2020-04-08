Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenecek başvuru şartları neler?

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde birçok iş yeri kapandı ve çalışanlara ücretsiz izin verildi. İzin süresince maaş alamayacak çalışanları sevindiren haber ise Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak, ücretsiz izin maaşı verileceğini duyurdu. Peki kimler ücretsiz izin maaşı alacak ve kaç para ödenecek?

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak ekonomik tedbirler kapsamında, faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilerin birçoğuna 'ücretsiz izin' kullandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak koronavirüsle mücadele kapsamında, ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği verileceğini açıkladı. Peki ücretli izin maaşını kimler alacak, ücretli izin maaşı kaç para olacak?

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANLARA MÜJDE

Koronavirüs salgını nedeni ile ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." dedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili şartlar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaşı desteğinin ne kadar olacağı bilgisi henüz açıklanmadı. Maaş desteği miktarı açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.