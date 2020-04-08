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İran'da Koronavirüs bilançosu korkunç

İRAN'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.

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Virüsün ilk çıktığı yer, Çin'de salgından bu yana dün ilk kez virüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Ardından gelen haber ise şehirde iki buçuk ay süren karantina süreci sona ermesi oldu.

Öte yandan dünya genelinde corona virüsten iyileşen kişi sayısı 302 bini geçerken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 82 bin. Vaka sayısı da 1 milyon 500 bine yakın durumda.

Bugün gelen son bilgilere göre ise, İspanya'da 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı da 14 bini geçti. 

Ölü sayısı 4 bini aştı
İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.

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