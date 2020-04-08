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Eldiven ve maskeler için yeni karar! Bakan Murat Kurum açıkladı

TÜRKİYE'de maskeler ücretsiz dağıtılırken ortaya 'tıbbi atık' sorunu çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu konuda bir genelge yayınladı. Artık maskeler 72 saat geçmeden çöpe atılamayacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, ev ve iş yerlerindeki maske-eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Tıbbi atık' olarak yönetilecek

- Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

72 saat bekletilecek

- Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

-Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek.

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