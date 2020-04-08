Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş Türkiye açıklaması endişeliyiz

Avrupa'daki koronavirüs vakalarını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, "Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü bugün düzenlediği basın toplantısı ile Avrupa'daki korona virüsü vakalarını değerlendirdi.Toplantıda açıklamalarda bulunan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, Türkiye ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Endişeliyiz"

Ülkeler hakkındaki veri ve yorumlarını paylaşan Dr. Kluge, "Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz" dedi.

İstanbul'a dikkat çekildi

Kluge açıklamalarında, "Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'dan raporlandı" ifadelerini kullandı.

İspanya ve İtalya açılaması

İspanya ve İtalya hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Kluge, "Her iki ülkede de günlük ölüm sayısı azalarak eşitleniyor. Almanya'da da geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alındıktan 10 gün sonra düşüş yaşandı" dedi.

Dr. Kluge, Avusturya, Hollanda ve İsviçre'de de iyi bir ilerlemenin gözlendiğini dile getirdi.

"Virüs hataya ya da rahatlığa alan bırakmıyor"

İnternet üzerinden düzenlenen basın toplantısına katılan Dr. Kluge, "Bizim bu maratonda çok yolumuz var ve virüsle mücadelede yaptığımız atılım ve ilerlemeler aşırı derecede kırılgan. Bizim bu işte bir sona geldiğimiz ve sürecin bittiğini düşünmek çok tehlikeli bir şey. Bu virüs bir hataya ya da rahatlığa alan bırakmıyor. Stratejimizi değiştirmek, sokağa çıkma yasak ve kısıtlamalarını gevşetmek ya da fiziksel olarak uzak durma önlemlerini bırakmadan önce çok dikkatlice düşünülmeli" dedi.