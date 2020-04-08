Ramazan ne zaman Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı?

Müslüman aleminin heyecanla, özlemle beklediği Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene Ramazan buruk geçecek. Toplu iftarlar yapılmayacak ve teravih namazları camide kılınmayacak. Bu sene Ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek.

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11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına artık günler kaldı. 2020 yılının ilk orucu 24 Nisan'da tutulacak. Bu sene Ramazan ayı müslüman alemi için buruk geçecek. Ailecek iftarların yapıldığı toplu iftar masalarının kurulduğu Ramazan ayı etkinlikleri bu sene kurulmayacak. Koronavirüs nedeniyle bu sene iftar cadırları da kurulmayacak. Diyanet'ten yapılan son açıklamaya göre teravih namazları da evde kılınacak. Camiler Ramazan ayında da kapalı olacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan’da camiler açık olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Yanıtı "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna cevap veren Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattık. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak."

Evleri mescit haline getirelim

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaat de yapabiliriz" dedi.