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Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Devasa bir sağlık ordusuna sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Devasa bir sağlık ordusuna sahibiz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın çıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle: 

"Devasa bir sağlık ordusuna sahibiz"

- 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.

'Koronavirüse karşı milli bir mücadele' vurgusu

- Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.

"En hazırlıklı ülkelerden biriyiz"

- Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

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