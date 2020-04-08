HABER /  YEREL

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapanlar yakalandı savunmasına bakın

GAZİANTEP'te otomobilin camını kırıp kamera, laptop gibi eşyaları çalan 2 kişi polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Hırsızlardan K.K, kendisini 'Ben yapsam neden eşyaları getireyim' diyerek savundu, kimseler inanmadı.

Abone ol

Gaziantep'te, camını kırdıkları otomobildeki elektronik eşyaları çalan 31 yaşındaki K.K. ve 16 yaşındaki M.P.  polis operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.K.'nin 40 farklı dosyadan kaydının olduğu öğrenildi.

Dün gece saatlerinde, 8 Şubat Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camını kırarak, araçta bulunan kamera, fotoğraf makinesi, laptop ve elektronik ürünleri çalan 2 şüpheli, malzemelerle birlikte kaçarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde aracın camının kırıldığını gören sahibi durumu polise haber verdi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgede 100'e yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından K.K. ve M.P.'nin Mevlana Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüphelileri düzenlenen operasyon ile yakalayan ekipler çalınan malzemeleri ise bularak sahibine teslim etti.

'Ben yapsam neden eşyaları getireyim' Pişkinliği

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildikleri sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben yapmadım. Ben yapsam malzemeleri neden getirip vereyim. Yapmadığım bir şey için niye buraya getirdiler anlamadım'' diyen K.K.'nin ise 40 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş Türkiye açıklaması endişeliyiz
Eldiven ve maskeler için yeni karar! Bakan Murat Kurum açıkladı
Koronavirüs hastaları yurda yerleştiriliyor! Tedavi yurtta devam edecek
Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: İstanbul pilot bölge seçildi
Ramazan’da teravih namazları camilerde mi kılınacak?
Kıyasen fatura uygulaması kapalı dükkanlar için geçerli olacak mı? EPDK açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ne zaman Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı?
FIBA'dan flaş "koronavirüs" kararları
Uzmandan siyah maske uyarısı! Virüse değil polene ya da hava kirliliğine karşı koruyucu
Barajlara Koronavirüs etkisi! İSKİ Genel Müdürü açıkladı
Eczanelerde maske satışı yasaklanmıştı! Vatandaş nereden bulacak
e devlet ücretsiz maske başvurusu yapma cTC ile giriş
Yorumlar