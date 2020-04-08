HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao'nun yerine Hulk!

Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması durumunda forvet hattında doğacak boşluğu Hulk ile doldurmak istiyor.

Abone ol

Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması durumunda o kalibrede bir forvet oyuncusu getirmek için kolları sıvadı.

Xavi'nin çalıştırdığı Katar'dan Al Sadd takımı Kolombiyalı yıldızı, götürmekte kararlı görünürken menajerlerle yapılan görüşmelerde; Galatasaray'ın önüne taraftarları sevindirecek bir isim geldi: Hulk.

Avrupa'da takım aradığı bilgisi yönetimle paylaşıldı
Formasını giydiği Shanghai ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek sambacının bir daha Çin'e dönmek istemediği için Avrupa'da takım aradığı bilgisi yönetimle paylaşıldı.



7 milyon euro kazanıyor
33 yaşındaki Hulk'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımdan teklif gelirse Çin'de kazandığı rakamın çok çok altında bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Galatasaray yönetiminin, bonuslarla birlikte 7 milyon euro kazanan Falcao'dan daha düşük bir maliyetle Hulk'u getirme durumu ortaya çıkarsa bu fırsatı kaçırmak istemediği ifade edildi.



Falcao'yu satıp Hulk'u almak istiyor
Galatasaray yönetimi, yaşanan kriz döneminde Falcao'yu 10 milyon euro'ya satıp Hulk gibi bir yıldızla kadrosunu güçlendirerek iki kez kazanmanın hesaplarını yapıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Brezilyalı futbolcu Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı 'Koronavirüsten ölenler şehit sayılır'
Ronaldinho serbest bırakıldı! Evrakta sahtecilikten tutuklanmıştı
Koronavirüsü Çin'e Harvard profesörü mü sattı? Reuters tüm dünyaya duyurdu
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüsün yayıldığı Vuhan'da karantina kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Katar İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi
Fatih Terim'den İtalyacı gazeteciye veda
Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı KYK yurduna yerleştirildi
Ankara'da 30 bin kaçak maske ele geçirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı 5 ilin müftüsü görevden alındı
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı giriş
Yorumlar