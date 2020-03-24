Brezilyalı futbolcu Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi
Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı Hulk, eski eşi Iran'ın yeğeni Camila ile dünyaevine girdi.
Hulk, Ağustos 2019'da 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza ile ayrılık kararı almıştı. Uzun yıllar evli kaldığı eşiyle boşanma kararının ardında yasak ilişki olduğu konuşulan Hulk, ekim ayında eşinin yeğeni Camila ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.
İlan ettiler: Hulk, sosyal medya hesabından 'evli' olduğunu ilan etti. Camila ile beraber alyanslarını taktıkları bir fotoğraf yükleyen Hulk, gizli bir nikahla evlendi.
Hulk'un basın sözcüsü açıkladı: Camila'nın Çin'de oturma izni alabilmesi için ani bir kararla evlenen çift, çevrelerine de durumuı izah etti. Hulk'un basın sözcüsü, "Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini arayarak ilişkileri olduğunu açıkladı. Evlilik kararı bundan sonra verildi" dedi.
Hulk ve eski eşi Iran Angelo de Souza'nın, James ve Alice adında üç çocukları bulunuyor.