Brezilyalı futbolcu Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi

Hulk'un basın sözcüsü açıkladı: Camila'nın Çin'de oturma izni alabilmesi için ani bir kararla evlenen çift, çevrelerine de durumuı izah etti. Hulk'un basın sözcüsü, "Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini arayarak ilişkileri olduğunu açıkladı. Evlilik kararı bundan sonra verildi" dedi.