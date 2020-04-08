Borçlu Belediyeler için İller Bankası kararı Fatma Şahin açıkladı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" dedi

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Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Başkanlığında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 17 kadın belediye başkanının katılımıyla, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesi telekonferansla görüşüldü.

Fatma Şahin yaptığı açıklamada, belediyelerin hizmetlerinde problem yaşanmaması için borçlu belediyelerden İller Bankası kesintisi yapılmayacağını duyurdu. Şahin açıklamasında, "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" dedi