Dünyayı tedirgin eden olay! 19 gün boyunca bekletilen cesetten çıktı

Koronavirüsün en sarsıcı etkisini gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, can kaybı durdurulamıyor. Sağlık sisteminin alarm verdiği ülkede şoke eden bir gelişme yaşandı. Ülkede, test amacıyla 19 gün bekletilen bir cesette koronavirüs çıktı. Yaşanan gelişme dünyayı tedirgin etti.

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ABD'de koronavirüsün yeni merkez üssü haline geldi. New York Times gazetesinde yayımlanan analizde korkutan veriler ortaya çıktı. ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor.

New York Times, buna ülkenin dört bir yanından örnekler veriyor. Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.

19 gün bekletilen cesetten alınan örnek pozitif çıktı

Kamu sağlığı uzmanlarının pandemi sırasında gerçekleşen ölümlerin nedenlerini derlemenin normal şartlarda aylar veya yıllar aldığına dair görüşlerini aktaran NYT, günümüzde ise yetkililerin günlük ölü ve vaka sayısı paylaştığını, halkın da bu eksik verilere bakarak salgının boyutunu anlamaya çalıştığını söylüyor.

Gazetenin verdiği örneklerden birinde, koronavirüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığı aktarılıyor.

ABD eyaletlerindeki koronovirüs vaka sayısı hızla tırmanıyor. En çok korona vakası New York'ta bulunuyor.

New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Covid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor. Virginia'da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak koronavirüsün yazıldığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlara göre koronavirüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları gösteriyor.

Kırsal bölegelerde test şikayeti

Özellikle kırsal bölgelerdeki doktorlar, ellerinde yeterli sayıda test olmadığını söylüyor. Doktorlar son iki ayda pek çok koronavirüs ölümünün kayıtlara grip veya zatürre olarak geçtiğini düşünüyor.Bu da koronavirüs verilerini derleyen Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu'nun yanlış veri toplamasına yol açıyor.