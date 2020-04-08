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Türk Tabipler Birliği'nden koronavirüs vaka sayısıyla ilgili şok iddia

TTB, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 ile ilgili vaka ve ölüm oranlarının arasında paralellik olmadığını duyurdu. Bakanlığın, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği uluslararası kodları kullanmadığını vurgulayan TTB, bu durumun, corona virüsünden ölüm oranının bilinememesine ve uygun önlemlerin alınamamasına neden olduğu bilgisi verildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Türkiye’de 7 Nisan itibariyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 34 bin 109’a can kaybı ise 725’e yükseldi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise COVID-19 için açıklanan ölüm ve vaka oranlarının farklı olduğu iddiasında. TTB, Sağlık Bakanlığı’nın corona ölümleri için DSÖ’nün uluslararası kodlarını kullanmadığı iddiasında. 

TTB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Türkiye'de COVID-19 pandemisinin ölümler üzerinden değerlendirilmesinde soru işaretleri bulunmaktadır. Son günlerde açıklanan ölüm sayıları epidemiyolojik dağılımlara uyum göstermemekte; doğrulanmış olgu sayıları ile ölüm sayıları arasında paralellik bulunmamaktadır. Kuşkusuz ölüm sayılarının artış göstermemesi çok memnuniyet verici bir durumdur, ancak dünyanın diğer ülkelerinde gözlenen örüntü ile örtüşmemesi dikkate alınması gereken bir durumdur.

PCR testi pozitif değilse korona yazılmıyor iddiası
*Birliğimize bağlı hekimlerden yapılan bildirimler, bilgisayarlı tomografisi ve/veya klinik bulguları hastalığı desteklediği halde, PCR testi pozitif olmayan hastaların yaşamlarını yitirdiklerinde kayıtlara COVID-19 olarak geçmediği, bunun yerine ‘viral pnömoni', ‘doğal ölüm' veya ‘bulaşıcı hastalık' olarak geçebildiği biçimindedir.

*Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 pandemisi sırasında ölüm kayıtları için iki farklı uluslararası kod önermektedir. Bu kodlar;
U07.1: COVID-19, virüs tanımlanmış (laboratuvar testi (PCR) ile kesinleştirilmiş olgular) ve U07.2: COVID-19, virüs tanımlanmamış şeklindedir.

*DSÖ, (U07.2) kodunun, klinik ve epidemiyolojik olarak COVID-19 tanısı konulan ancak, laboratuvar testi ile kesinleştirilmemiş olası/kuşkulu olgular için kullanılması gerektiğini belirtmektedir.  Ölüm bildirimlerinde de bu kodların kullanılması önerilmektedir

*Ülkemizde, ölüm belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) 06.04.2020 tarihi itibarıyla incelendiğinde; (U07.1) tanı kodunun karşılığında MERS COV HASTALIĞI, (U07.2) kodunun karşılığında AVİAN İNFLUENZA ENFEKSİYONU bulunduğu, tanı kodlarının DSÖ kararları neticesinde düzenlenmediği görülmektedir. 

*Sağlık Bakanlığı'nı hemen DSÖ tarafından belirlenen COVID-19 kodlarını kullanmaya, Şubat ayından itibaren ölüm kayıtlarını bu yaklaşım üzerinden gözden geçirmeye ve gerekmesi halinde sözel otopsi tekniğini uygulamaya çağırıyoruz. Ölüm kayıtlarının açılması halinde, Türk Tabipleri Birliği bu sürece katkı sunmaya hazırdır.

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