Sultanbeyli'de maske dağıtımına Cumhurbaşkanı'nın mektubu eşlik etti

İSTANBUL Sultanbeyli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı polis ekipleri ve bekçiler tarafından sağlandı. Ayrıca kolonya ve maske dağıtımıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın mektubu da vatandaşlara ulaştırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sultanbeyli'de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından maske ve kolonyalar vatandaşlara ulaştırılıyor. Polis ve bekçiler gittikleri evlerde vatandaşlara üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazılı poşetleri teslim ederek ayrıca 'sağlığınız için evde kalın' çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı'ndan 'Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir'

Poşetin içinde maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur. Müsterih olunuz, hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir" ifadeleri yer alıyor.

"Maske ve Kolonya için teşekkür ediyorum"

Sultanbeyli'de yaşayan Döndü Dede, "72 yaşındayım. Evden çıkmıyorum. Maske ve kolonya için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben artık yaşlandım. Gençlerimiz var. Allahım sonumuzu hayretsin" şeklinde konuştu. Maske ve kolonya hediye edilen Cafer Elkovan ise "Dünya var oldukça Cumhurbaşkanımız da var olsun. Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ben 72 yaşındayım. Evden çıkmıyoruz. Eşim engelli. Onunla beraber evdeyiz" ifadelerini kullandı.