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Ömer Çelik'ten Diyarbakır'daki hain PKK saldırısına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik saldırıyla ilgili olarak 'Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce 5 sivilin şehit edilmesiyle ilgili konuştu.

''Her kirli projenin içinde PKK var''
Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı; "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK var. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir." dedi.

''İnsani değerleri koruma mücadelesi''
"Türkiye’nin PKK’ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir.'' diyen Çelik, ''Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir." açıklamasında bulundu.

''Kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz''
Sadece PKK'ya karşı mücadele etmediklerinin altını çizen Çelik, "PKK’ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir." ifadelerini kullandı.

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