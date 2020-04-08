Mercedes'ten koronaya karşı sürpriz destek! Solunum cihazı tasarımını ücretsiz dağıtacak

Dünyaca ünlü lüks otomobil devi Mercedes'ten tüm dünyanın başına bela olan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye dikkat çeken bir destek geldi. Mercedes kendi ürettiği solunum cihazlarının tasarımını ücretsiz dağıtacak.

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Alman menşeili otomobil üreticisi Mercedes'ten, küresel çapta sağlık krizi yaratan koronavirüse karşı mücadelede sürpriz bir destek açıklaması duyuruldu. Mercedes solunum cihazı tasarımını ücretsiz dağıtacağını açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle solunum cihazlarına olan talep, her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca, birçok şirket bu cihazlardan üretmek için kolları sıvadı. Örneğin Tesla, fabrikasının bir bölümünü solunum cihazı üretmek için kullanıyor.

Mercedes günde bin adet üretiyor

Formula 1 takımlarından Mercedes, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle günlük 1000 adet solunum cihazı üretiyor.

Şirket, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) ilk etapta 10 bin adet cihaz siparişi verdiği kaydedilirken, "Koronavirüse karşı küresel mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacağız." ifadeleri kullanıldı.