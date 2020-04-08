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Beylikdüzü'nde bir özel hastanede yangın paniği

İSTANBUL Beylikdüzü'de özel bir hastanenin dış cephesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul Beylikdüzü'deki özel bir hastanenin dış cephe kaplamalarında küçük çapta yangın çıktı. Dış cephe üzerindeki camlarını kıran itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çalışanlar, hastane içinde dumanların olduğunu fark etti.

Dumanın nereden geldiğini tespit edemeyen çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri acil bölümünden giriş yaptıktan sonra dumanların dış cephe kaplamasında kullanılan yapı malzemelerinden geldiğini tespit etti.

Bina dışına çıkan itfaiye ekipleri dış cephe kaplamalarının üzerindeki camları kırarak, duman çıkan yapı malzemelerini söndürdü. Yangının yeniden başlaması ihtimaline karşılık yapı malzemeleri bir süre soğutma çalışması yapıldı.

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