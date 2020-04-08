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Kurban Bayramı 2020 ne zaman hangi aya denk geliyor?

Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramından sonra gelen Kurban bayramı bu sene 31 Temmuz'da başlayacak. 4 gün süren Kurban bayramı ise 3 Ağustos'ta sona erecek.

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2020 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilen Kurban Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer aldı. Yaz aylarında idrak edilecek Kurban Bayramı'nın bu yılki başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar 'Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. P

eki, 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

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