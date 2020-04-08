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Cumhurbaşkanı Erdoğan anketinde dikkat çeken değişim Metropoll paylaştı

Metropoll araştırma şirketinin Mart ayı anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı koronavirüs salgınıyla birlikte yüzde 55.8'e yükseldi.

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Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'un son çalışmasını Twitter sayfasından paylaştı.

Bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapılan araştırma ilginç sonuçlar içeriyor. 

Erdoğan'a göre onayı yüzde 55.8'e çıktı

Ankette deneklere "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu soruldu. 

CHP ve HDP seçmeninin desteği arttı

Mart ayında Erdoğan'ın görev onayı bir önceki aya göre dikkat çeken bir artış gösterdi. Şubat ayında Erdoğan'ı yüzde 41.1 ile onaylayanların oranı mart ayında yüzde 55.8'e yükseldi.

Koronavirüs "güçlü liderliğe" onay verdi

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Metropoll, görev onayının son dönemin en yüksek seviyesine çıktığı belirtti. Benzer bir durumun en son 15 Temmuz darbe girişiminde olduğuna dikkat çekildi.

Olağanüstü dönemlerde halkın güçlü liderliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Metropoll, Covid-19 tehdidi nedeniyle toplum genelinde güçlü liderliğe özlem duyduğu şeklinde yorumladı.

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