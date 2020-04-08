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Meclis'te MHP ile HDP arasında gerginlik! MHP'li vekil şerefsiz kancık deyince...

Meclis Genel Kurulu'nda MHP ile HDP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.Tartışmaların fitilini MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözleri ateşledi. Enginyurt'un terör örgütü PKK'yı "kancık ve şerefsiz bir örgüt" olarak tanımlaması üzerine HDP'li vekiller kavga çıkardı.

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HDP'nin infaz düzenlemesine PKK'lı teröristlerin de alınması yönündeki talebini yorumlayan MHP'li vekil, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin odun toplamaya giden köylülere yönelik düzenlediği saldırıyı hatırlattı ve PKK'nın "kancık ve şerefsiz" bir örgüt olduğunu söyledi.

Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını beklemesin

MHP'li vekil, "Hiç kimse PKK'lı hainlerin Meclis'ten affını beklemesin, bunu buradan ilan ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.Bu sözlerin ardından HDP sıralarındaki vekiller bir anda ayağa fırladı ve sert tartışmalar başladı. Sosyal mesafenin unutulduğu tartışma anları nedeniyle oturuma geçici olarak ara verildi.

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