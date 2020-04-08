Sağlıkta şiddeti önleme teklifi! AK Partili Bülent Turan'dan açıklama

Sağlıkta şiddeti önleme teklifi ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Siyasi polemiklere alet etmeyelim. Bu konu başka" ifadelerini kullandı.Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.
Cezaların yüzde 50 artırılması isteniyor
Meclis'e sunulan teklif, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Cezaların ise yüzde 50 artırılması isteniyor.
"İnfaz yasasına ekleyelim"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Siyasi polemiklere alet etmeyelim. Bu konu başka. İnfaz yasasına ekleyelim zaman kaybetmeyelim" diye konuştu.
Teklifte yer alan maddeler
- Teklife göre hiçbir şekilde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezası para cezasına çevrilmeyecek.
- Hapis cezası kesin şekilde uygulanacak.
- Cezaların ise yüzde 50 artırılması isteniyor.