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LeBron James parkelere dönüş için hazır

Corona virüs nedeniyle ara verilen NBA'de, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, mental ve fiziksel olarak olası bir dönüşe hazır olduğunu açıkladı.

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Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James konsantrasyonunu kaybetmiyor. James, olası bir NBA dönüşü için mental ve fiziksel olarak kendini hazır tuttuğunu açıkladı. Dünyada 74 bin 600 kişinin yaşamına mal olan corona virüs salgını nedeniyle spor organizasyonlarının büyük çoğunluğuna ara verildi, bazıları iptal edildi.

Ancak 3 NBA şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki James, NBA'in devam etme olasılığına hazır. People dergisine röportaj veren NBA yıldızı, "Günlük çalışmalarıma devam ediyorum. Onlarsız günü tamamlamıyorum" dedi.

Takım arkadaşları ve teknik heyetle irtibatını sürdürdüğünü kaydeden LeBron James, "Hazır kalmak için aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Amerika'da corona virüsün 367 bin kişiyi efekte ettiği ve 10 bin 800 ölüm rapor edilirken; bu süreçte James sosyal mesafeyi koruyup ailesiyle vakit geçiriyor. James bununla ilgili olarak da "Ailemizle bu kadar fazla süre geçirmemiz bizim için nadir. Her gün birlikte olmak için bu şansı değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Lakers'taki ilk sezonunda zorluk yaşayan; ancak daha sonra ritmini bulan James takımıyla iyi bir sezona imza atarken; NBA yönetimi 11 Mart'ta ligi ertelemişti. James, bu sezon 25.7 sayı, 10.6 asist ve 7.9 ribaunt ortalaması yakaladı. 

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