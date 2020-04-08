2020 KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans başvuru tarihleri ÖSYM takvimi

2020 yılında KPSS ne zaman yapılacak, KPSS başvuru tarihleri belli oldu araştırmaları başladı. Peki, KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, ÖSYm takvimine göre, KPSS lisans sınavı tarihleri ne?

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Kamuda memur olmayı bekleyen binlerce adayın gireceği KPSS lisans takvimi, özellikle virüs salgını nedeniyle birçok sınavın ertelenmesinin ardından merak konusu oldu. Peki, KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, ÖSYm takvimine göre, KPSS lisans sınavı tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

Devlet memuru olabilmenin ön koşulu olan KPSS, bu yıl da binlerce kişinin araştırdığı husus olacak. Lisans mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS, ÖSYM tarafından belirlenen takvim içerisinde gerçekleştirilecek.

KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Devlet kadrolarında çalışmak için girecekler KPSS sınavının başvuru dönemini bekleyen memur adayları konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. 2020'de yapılacak KPSS oturumlarının tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. İşte, 2020 KPSS sınav takvimi...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi. Bu kapsamda; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Söz konusu bu sınavların başvuru ve geç başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Güncellenen 2020 sınav takviminde KPSS oturumlarının başvuru tarihlerine yer verilmedi.

Bu kapsamda yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.