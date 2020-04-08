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Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 sivilin yakınlarına baş sağlığı diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin alçakça tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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