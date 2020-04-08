Karaman'da 200 lira alacaklı arkadaşından sopalı dayak yedi

KARAMAN'da Afganistan uyruklu iki arkadaş 200 lira alacak yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Muhammed Taheri, arkadaşı Mujibur Rahman'ı sopayla döverek yaraladı.

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Karaman'da, tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, iddiaya göre 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi sopayla dövdü. Sultani, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Vücudu kanlar içinde kaldı

Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Muhammed Taheri, arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'den iddiaya göre 200 lira alacağı istedi. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taheri, Sultani'ye sopayla saldırıp dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Sultani, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammed Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.