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Türkiye'nin korona önlemleri İsrail'in gündeminde! Erdoğan’ı örnek almalıyız

Koronavirüse karşı en erken tedbir alan ülkelerden biri olan Türkiye, ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek oluyor. İsrailli gazeteci Amichai Stein, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde örnek alınması gerektiğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla, ülke genelinde maske satışları yasaklandı. Vatandaşlar, PTT ve e-Devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması, dünyaya sosyal devletin ne demek olduğunu gösterdi. Bu hamle, İsrail'in de gündemine oturdu.

Bunu yazdığıma inanamıyorum ama...

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan’ı örnek almalıyız." diye yazdı.

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