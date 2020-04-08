Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman koronavirüs nedeniyle öldü

TÜRKİYE'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden üçüncü kişi olan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da yaşamını yitirdi. Aytaç Yalman, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilinen 3. kişi olmuştu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve hipertansiyon dışında hastalığı olmayan 79 yaşındaki Yalman'ın hastalık belirtileri 11 Mart'ta nefes darlığıyla başlamıştı. Aytaç Yalman'ın 15 Mart’ta hayatını kaybetmesi üzerine tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce açıklama yapılmıştı. Açıklamaya göre 12 Mart’ta eve çağrılan Fenerbahçe Orduevi doktorunun hastaneye gitmesi konusunda uyarmasına rağmen Yalman evde serum tedavisi uygulanmasını istemişti.

Hastaneye yatmayı kabul etmeyip eve döndü

Yalman'ın şikayetleri artınca 13 Mart'ta doktoru tekrar eve çağrıldı. Yalman bu kez ikna edilerek hastaneye götürüldü ancak yatmayı kabul etmeyerek evine dönmüştü. Durumu kötüleşen Yalman, aynı gün saat 17.00’de özel bir sağlık kuruluşuna yatırıldı. 15 Mart'ta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yalman, aynı gün saat 19.50’de hayatını kaybetmişti.

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın geçtiğimiz Pazartesi günü yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetmişti.





