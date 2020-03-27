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Koronavirüs yüzünden ölmüştü! Aytaç Yalman hastaneye yatmayınca virüs yayılmış

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın hastanede yatmayı kabul etmediği ve bu yüzden virüsün vücuduna yayıldığı iddiası gündeme oturdu.

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Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın ardından yakın koruması ve doktoru da koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve hipertansiyon dışında hastalığı olmayan 79 yaşındaki Yalman'ın hastalık belirtileri 11 Mart'ta nefes darlığıyla başladı.

Doktor uyarmasına rağmen evde kaldı

Yalman'ın 15 Mart’ta hayatını kaybetmesi üzerine tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 12 Mart’ta eve çağrılan Fenerbahçe Orduevi doktorunun hastaneye gitmesi konusunda uyarmasına rağmen Yalman evde serum tedavisi uygulanmasını istedi.

Hastaneye yatmayı kabul etmeyip eve döndü

Yalman'ın şikayetleri artınca 13 Mart'ta doktoru tekrar eve çağrıldı. Yalman bu kez ikna edilerek hastaneye götürüldü ancak yatmayı kabul etmeyerek evine döndü.

"Özel bir sağlık kuruluşuna yatırıldı ancak..."

Durumu kötüleşen Yalman, aynı gün saat 17.00’de özel bir sağlık kuruluşuna yatırıldı. 15 Mart'ta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yalman, aynı gün saat 19.50’de hayatını kaybetti.

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