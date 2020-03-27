İstanbul’da maske satışında silahlar konuştu! 2'si ağır 4 yaralı
İSTANBUL Beylikdüzü’nde maske ticaretinin yapıldığı iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Abone ol
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşanan olayda iddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı.
Silahlar konuştu
Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
2'si ağır 4 yaralı
Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı.
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