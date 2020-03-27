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İstanbul’da maske satışında silahlar konuştu! 2'si ağır 4 yaralı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde maske ticaretinin yapıldığı iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşanan olayda iddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı.

Silahlar konuştu

Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

2'si ağır 4 yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı.

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