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İspanya'da korkunç koronavirüs bilançocu! 24 saatte 769 kişi öldü

Ölümcül koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da son 24 saatte 769 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 64 bini aştı.

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İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 769 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi. 

Ölü sayısı 4 bin 858'e yükseldi

İspanya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 56 bin 188'den 64 bin 59'a yükseldiği belirtildi.

Koronavirüsün merkez üssü

Ölümcül virüsün yeni merkez üssü Avrupa oldu. AFP, önceki gün Avrupa'daki koronavirüs salgını yüzünden ölenlerin sayısının 15 bini geçtiğini duyurmuştu. 

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