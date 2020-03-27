MSÜ ne zaman 2020 MSÜ sınavı saat kaçta yapılacak kaç soru çıkacak?

MSÜ sınavı ertelendi 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci sınavına girecek adaylar yeni sınav tarihini araştırıyor. MSÜ sınavı 3 Mayıs'ta yapılacak. MSÜ sınavında 120 sorulacak ve adaylara 135 dakika sınav süresi verilecek.

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MSÜ sınavı 2020 ne zaman yeni tarih belli oldu. Son yapılan açıklamaya göre; 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

MSÜ'ye başvuran adayların; Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR: Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR: ÖSYM'den MSÜ sınav yerlerine ilişkin bir açıklama henüz yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala ilan ediliyor.