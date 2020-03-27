Oyuncu Mark Blum coronavirüs sebebiyle yaşama gözlerini yumdu

Çılgın Madonna ve Crocodile Dundee gibi filmlerde rol alan ABD'li başarılı oyuncu Mark Blum, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.

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New York tiyatrolarının Koronavirüs'e verdiği ikinci kayıp Mark Blum oldu.

Yeni tip koronavirüs sebebiyle hayata veda eden Mark Blum son olarak HBO'nun 'Succession', Netflix'in 'You' ve Amazon'un 'Mozart in the Jungle' dizilerinde rol almıştı.

Blum, New York tiyatrolarının Koronavirüs'e bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips 81 yaşında hayatını kaybetmişti.