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Türkiye'de sadece tek camide Cuma Namazı kılınacak işte o cami

Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde cemaatle namazı ve cuma namazlarını yasaklamıştı. Geçen hafta hiçbir camide Cuma Namazı kılınmadı. Bugün ise sadece bir camide cuma namazı kılınacak. Beştepe'deki Millet Camisi'nde...

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Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün de camilerde cuma namazı kılınmıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Milletin üzüntüsünün bir nebze de olsa giderilmesi adına...

Cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma Namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına;

Millet Camisi'nde tedbir alınacak kılınacak...

Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir."

Diyanet açıklamasına göre; Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuyacağı hutbeyi vatandaşlar televizyon aracılığıyla dinleyebilecek.

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Foto Galeri Beştepe Millet Camisi'nde Cuma Namazı kılındı diğer camilerde yine yasak Galeriye Gözat
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