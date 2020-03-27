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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin vatandaşların sabırlı olmalarını ve evden çıkmamalarını belirten bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" ifadelerini kullandı.

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