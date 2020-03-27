Galatasaray'da Yusuf Günay'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Ferim'in ardından bir isim daha corona virüse yakalandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, #COVID19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

''Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır''

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımıza ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.''

COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 27, 2020

''COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı''

Yusuf Günay, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; ''COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.''

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz. pic.twitter.com/EIPZ9x3Y51 — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 27, 2020

Geçmiş olsun mesajları

Günay sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş da geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe verdiği mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

''Babam daha iyi ve iyiye gidiyor''

Öte yandan Buse Terim, babasının sağlık durumuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Buse Terim, yaptığı açıklamada ''Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum'' ifadelerine yer verdi.