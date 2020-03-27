Rabia hemşire sırlarıyla birlikte gitti

İZMİR Çiğli’de yaşayan 25 yaşındaki hemşire Rabia Şengül, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Polis, genç hemşirenin ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için soruşturma başlattı.

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İzmir'de çalıştığı özel hastaneden geçtiğimiz aylarda istifa eden 25 yaşındaki hemşire Rabia Şengül, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle birlikte yaşadığı 7. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir anlık bunalım

Üzücü olay, geçtiğimiz gün Çiğli Yakakent Mahallesi Çiğli-Koop 8087 Sokak'ta yaşandı. İzmir'de çalıştığı tıp merkezinden geçtiğimiz aylarda istifa eden hemşire Rabia Şengül, bir anlık bunalım sonucu ailesiyle birlikte yaşadığı 7'nci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Beton zemine sırt üstü düşen genç kadın ağır şekilde yaralandı. Ailesinin ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan genç hemşire, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Şengül'ün, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Otopsiye gönderildi

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine genç hemşirenin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. İntiharı öncesinde herhangi bir mektup ya da not bırakmadığı anlaşılan Rabia hemşirenin ölümünün ardındaki gerçekleri öğrenmek için soruşturma başlatan polisin, genç kadının arkadaşlarının bilgisine başvuracağı öğrenildi.