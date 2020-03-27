Talisca 'Beşiktaş benim evim' dedi başkan harekete geçti

Beşiktaş'ta taraftarın gönlünde yer kazanan oyuncular arasına giren Anderson Talisca, yeni sezonda Beşiktaş formasını tekrar terletmeye başlayabilir. Siyah-beyazlı yönetim Talisca'yı uygun koşullarda transfer etmenin peşinde.

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2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Corona virüs salgını nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor. Talisca'nın 'Beşiktaş benim evim' ifadelerini kullanması sonrası harekete geçen Kartal, transfer için formül arayışında. Geri dönmeye hazır olan Brezilyalı yıldız için Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girdi.

Fanatik Gazetesi yazdı

Fanatik gazetesinin kaleminde, Bu sezon ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş yeni sezonda bambaşka bir görüntü çizmek istiyor. Liglere verilen arada transfere yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, yüksek maliyetli oyuncuları gönderip bütçede yer açmayı planlıyor. İçinde bulunulan durum nedeniyle birçok kulübün küçülmeye gideceğini düşünen ve bu doğrultuda transfer fırsatlarının doğmasını bekleyen siyah-beyazlı yönetim, yıldız oyuncuları düşük maliyetle transfer etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ilk isim Anderson Talisca oldu.

"Gerekeni yapmaya hazırım"

Geçtiğimiz günlerde menajeri aracılığıyla, "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden orada oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" mesajını gönderen Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı. Çin'de senelik net 7 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için formül de hazır.

Maaşından fedakarlık yapması istendi

Yıldız oyuncudan maaşında büyük bir fedakarlık yapması istenirken, aynı zamanda Talisca da kulübü Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebini iletecek. Kara Kartal da uygun bir kiralama ücretiyle başarılı oyuncuyu kadrosuna katacak. Görüşmelerdeki en büyük koz Talisca'nın, Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi. Öte yandan çok zorlu ve kıran kırana geçecek olan transfer görüşmelerinde Başkan Ahmet Nur Çebi de bizzat devrede olacak.