LGS ertelendi mi, 2020 LEG sınav konuları MEB ders ders duyurdu

Bu sene LGS sınavına girecek öğrencilerin tedirgin bekleyişi devam ediyor. LGS sınavı ertelenecek mi sorusunun cevabını ise MEB'ten geldi. 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS sınavı ertelenmedi. LGS sınavında ise sadece 1. dönem derslerinden konu çıkacak. Yani 7 Haziran'daki sınavda 8. sınıf 1. dönem soruları çıkacak.

Abone ol

LGS sınavı ne zaman, sınav ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı. MEB, bu tavsiye kararları doğrultusunda LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararını verdi. Öğrencilerin ve velilerin asıl merak ettiği konu ise sınavın ertelenip ertelenmediği Peki, LGS ertelendi mi? İşte LGS 2020 sınavıyla ilgili son durum

Uzaktan eğitim sürecinde olan ortaöğretim öğrencileri okulların açılış tarihinin yanı sıra LGS sınavının da akıbetini merak ediyordu. Corona virüsü önlemleri kapsamında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesindeki yakın tarihli bazı sınavlar için erteleme kararı vermesi, LGS’nin ertelenmesine yönelik de beklentileri artırmıştı. LGS'deki son durumla ilgili açıklama geldi. Peki, LGS ertelenecek mi?

"LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok"

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:"Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."

25 Mart tarihinde yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların ertelenmesine yönelik de açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, üniversiteye ve liselere giriş sınavlarının (LGS) ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı vermişti.

"Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır."

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklanmıştı İlerleyen günlerde erteleme kararının çıkmaması durumunda LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.