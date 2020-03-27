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2020 KPSS tarihleri belli oldu Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumları ne zaman

2020 KPSS ne zaman yapılacak sorusu cevabını buldu. KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Aygün, sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini belirterek KPSS Alan Bilgisi Testi'nin 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının 6 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Aygün'ün açıklamaları şöyle:

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

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