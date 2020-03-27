2020 KPSS tarihleri belli oldu Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumları ne zaman
2020 KPSS ne zaman yapılacak sorusu cevabını buldu. KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.Abone ol
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Aygün, sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini belirterek KPSS Alan Bilgisi Testi'nin 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının 6 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
Aygün'ün açıklamaları şöyle:
KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.