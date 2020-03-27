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Altay 'Marko Paşa'yı bırakmama peşinde

TFF 1'inci ligde boy gösteren Altay, geçtiğimiz günlerde takımındaki oyuncularla sözleşme yenilemişti. Yönetim bu kez Maro Paixao ile yeni sözleşmenin detaylarını konuşacak.

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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da geçtiğimiz günlerde Belaruslu Putsila ve Hollandalı Kappel'in sözleşmelerini 2'şer yıl uzatan yönetimin şimdiki hedefi Marco Paixao oldu. Yönetim futbolcuyla masaya oturacak.

bu sezon 28 maçta 17 gol kaydetti

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak gol kralı olan Portekizli santrafor, bu sezon 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarstı. Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 6 gol önünde yer alan 35 yaşındaki Paixao, ilerleyen yaşına rağmen ligin en kaliteli gol ayaklarından biri olduğunu yine gösterdi.

Altay'ın Marko Paşa'sı

Golcü oyuncunun başarılı performansını sürdürmesi üzerine harekete geçen yönetim, Paixao'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek istiyor. Siyah-beyazlılar, sezon bitmeden oyuncunun menajeriyle bir araya gelip pazarlıklara başlayacak. Attığı birbirinden şık gollerle tribünlerin gönlünde taht kuran Portekizli yıldızın da kendisine sunulan tekliflere rağmen İzmir ekibinde kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Altay taraftarları golcü oyuncuya "Marko Paşa" diye sesleniyor.

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